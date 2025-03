München (ots) -Mehr Cancel-Culture. Mehr Identitätskrisen. Mehr Chaos. Mehr INTIMATE. Auf Joyn können sich Fans ab Dienstag, 1. April, auf noch mehr absurde und tiefgründige Geschichten aus dem Leben von Bruno Alexander, Emil & Oskar Belton, Leo Fuchs und Max Mattis freuen. Die zweite Staffel "INTIMATE." startet mit einem Versprechen des Produzenten Teams "Kleine Brüder": "Staffel 1 war nur ein Warm-up. Staffel 2 ist das, worauf ihr alle gewartet habt - nur noch schonungsloser und emotionaler. Wir haben uns nichts geschenkt. Freut euch auf Drama, Lacher und jede Menge unbequeme Wahrheiten."Das passiert in "INTIMATE." Staffel 2:Eine Freundesclique zwischen Social-Media-Hypes, Identitätskrisen und der ständigen Suche nach dem nächsten großen Moment: Oskar und Bruno versuchen nach ihrem missglückten Fake-Outing Aufmerksamkeit zu erregen und lassen sich auf ein fragwürdiges Experiment mit Cancel-Culture ein. Doch statt Ruhm hagelt es Rückschläge. Währenddessen erfindet sich Emil als Rapper "Keta Pan" neu. Max navigiert zwischen Karriere als selbsternannter Manager von Emil und Beziehungschaos mit Isabella, die sich eine polyamore Beziehung wünscht. Leo hingegen wäre schon mit einem Partner zufrieden. Er will seinen Ex Florre zurück. Wird Oskar und Bruno ihr riskantes Manöver doch noch zum Ruhm verhelfen - oder katapultieren sie sich endgültig ins Aus? Wie weit ist Emil bereit zu gehen, die gewünschte Anerkennung zu bekommen? Und wird die Freundschaft der Jungs das ganze Chaos überstehen?INTIMATE. auf Deutschland-Tour:Von Berlin bis Hamburg. Von Köln nach München. Bruno, Emil, Oskar, Leo und Max gehen auf große "INTIMATE."-Promo-Tour quer durch Deutschland:- Hamburg 31.03.2025- Berlin 01.04.2025-03.04.2025- Marl 04.04.2025- Köln 05.04.2025-07.04.2025- München 08.04.2025- Hamburg 09.04.2025Interview- und Drehanfragen für die "INTIMATE."-Promo-Tour-Stopps an: info@kleinebrueder.de"INTIMATE." wird im Auftrag der Seven.One Entertainment Group von der Produktionsfirma "Kleine Brüder GmbH" produziert."INTIMATE.", ein Joyn Original, Staffel 2 ab Dienstag, 1. April, kostenlos auf Joyn und ab Dienstag, 8. April, wöchentlich auf ProSiebenÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 42.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Pressekontakt Joyn:Luisa HollmannTel.: +49 (0) 89 9507 1185luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 9507 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneInfos und Fotos: www.presse.joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5993501