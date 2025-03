EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Voraussichtlicher Beginn des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufsangebotes noch im März



18.03.2025 / 14:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Voraussichtlicher Beginn des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufsangebotes noch im März Das Rückkaufsangebot der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft (nachfolgend "SMW") wird voraussichtlich am 20. März beginnen und am 9. April enden. Die Angebotsunterlagen werden im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Wie bereits am 10. März angekündigte, sollen im Wege eines öffentlichen Aktienrückkaufangebotes 50.000 Stück zu einem Stückpreis von € 4,80 zurückgekauft und anschließend eingezogen werden.

Die RCM Beteiligungs AG als Konzernmutter wird keine Stücke einreichen. Sindelfingen, 18. März 2025 SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft Der Vorstand Kontakt IR und PR und mitteilende Person: Martin Schmitt

Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.Nr.: +49 (0) 7031 - 469 09 60

info@smw-ag.de Impressum : SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de , info@smw-ag.de

Tel.Nr.: +49 (0) 7031 - 469 09 60

HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart

USt.-IdNr.: DE211264389, Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vorsitz), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss





Kontakt:

SM Wirtschaftsberatungs AG

Investor-Relations

Martin Schmitt

Tel.: 07031-4690960, FAX: 07031-4690966



18.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com