Die Schweizerische Nationalbank könnte ihre Geldpolitik anpassen - Experten prognostizieren eine Reduzierung des Leitzinses bei der kommenden Sitzung am Donnerstag.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) steht vor einer bedeutenden geldpolitischen Entscheidung, die am kommenden Donnerstag bekannt gegeben wird. Marktexperten rechnen mehrheitlich mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 0,25 Prozent. Diese Erwartung spiegelt sich auch in den aktuellen Marktpreisen wider, die eine Senkung von etwa 20 Basispunkten eingepreist haben. Die bevorstehende Entscheidung der SNB wird als wichtigstes Ereignis für den Schweizer Franken in dieser Woche angesehen und könnte erhebliche Auswirkungen auf den Devisenmarkt haben. Besonders interessant ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund der jüngsten Aktivitäten der Nationalbank auf dem Devisenmarkt. Im Gegensatz zum Vorjahr, als die SNB noch in großem Umfang Fremdwährungsbestände verkaufte, trat sie 2024 wieder als Käuferin von Devisen auf. Laut dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht beliefen sich die Devisenkäufe im Gesamtjahr auf 1,2 Milliarden Franken. Diese Strategieänderung deutet auf eine Neuausrichtung der Währungspolitik hin, die möglicherweise mit der erwarteten Zinssenkung im Einklang steht und die Positionierung der SNB im internationalen Finanzumfeld neu definiert.

Geopolitische Spannungen beeinflussen CHF-Kursentwicklung

Parallel zu den anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der SNB spielen auch geopolitische Faktoren eine wichtige Rolle für die Entwicklung des Schweizer Frankens. Aktuelle Spannungen im Nahen Osten könnten verstärkte Zuflüsse in sichere Anlagehäfen auslösen, wovon traditionell der Schweizer Franken profitiert. Diese Dynamik könnte den Abwertungsdruck auf den Franken, der durch eine mögliche Zinssenkung entstehen würde, teilweise kompensieren. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die relative Stabilität des USD/CHF-Paares, das zuletzt im Bereich von 0,8810 notierte. Marktbeobachter richten ihren Fokus nicht nur auf die SNB-Entscheidung, sondern auch auf die in dieser Woche anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf die Kursentwicklung haben könnte. Diese doppelte Erwartungshaltung sorgt für eine abwartende Grundstimmung unter Anlegern.

