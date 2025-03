wO Börsenlounge: Affirm | Block | Allianz - Xiaomi glänzt mit Zahlen & BYD mit Ladezeit

BYD fährt Tesla weiter davon. Nach Preis, Technologie und Absatz stellen die Chinesen auch noch die Ladezeiten der Supercharger in den Schatten. Laut Angaben von BVD soll das Aufladen genauso schnell gehen wie tanken!Wie viel Potenzial steckt noch in Xiaomi? Xiaomi verzeichnete in den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2024 einen Anstieg des zurechenbaren Gewinns um 90 Prozent auf 9 Milliarden Yuan (ca. 1,17 Milliarden Euro), verglichen mit 4,72 Milliarden Yuan (ca. 615 Millionen Euro) im Vorjahreszeitraum, wie aus einem am Dienstag bei der Hongkonger Börse eingereichten Bericht hervorgeht. Der Umsatz des Technologieunternehmens stieg in diesem Zeitraum um 49 % auf 109 Milliarden Yuan (ca. …

