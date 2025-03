FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle von 41 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen vorsichtigen Ausblick des IT-Dienstleisters hervor. In Erwartung eines schwachen ersten Halbjahres sieht er kurzfristigen Anpassungsbedarf für den Analystenkonsens. Im weiteren Jahresverlauf sollte sich das Konjunkturbild dank erhoffter Nachfrageimpulse aus dem für Bechtle wichtigen öffentlichen Bereich jedoch aufhellen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2025 / 14:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2025 / 14:19 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005158703