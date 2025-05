© Foto: Oliver Berg/dpa

Continental, Douglas, Delivery Hero und Totalenergies: So bewerten Top-Analysten die Aktien. Ein Überblick.UBS hebt das Kursziel für Bayer an Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer nach den Zahlen zum ersten Quartal von 22 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen seien leicht übertroffen worden, schrieb Jo Walton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Kursziel steige wegen einer aktualisierten Bewertung der einzelnen Unternehmensteile. Nach wie vor nehme er aber einen 50-prozentigen Konglomeratsabschlag vor, vor allem wegen der anhaltenden Rechtsrisiken. Dazu habe es im Zuge des Berichts keine bedeutenden Neuigkeiten geben. …