© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Kanadas größte Bank hat das Kursziel für die Tesla-Aktie zwar gesenkt, sieht den E-Autobauer aber immer noch als Buy-Kandidaten. Die Aktie verliert dennoch deutlich.RBC Capital Markets hat das Kursziel für Tesla von 440 US-Dollar auf 320 US-Dollar gesenkt. Das neue Kursziel impliziert aber immer noch ein Aufwärtspotenzial von 39 Prozent. Die Anpassung erfolgt aufgrund der geringeren Erwartungen an Teslas Robotaxi- und selbstfahrende Software, insbesondere hinsichtlich deren Markteinführung in China und Europa. Am Montag gab das japanische Finanzdienstleistungsunternehmen Mizuho bereits bekannt, das Kursziel für Tesla von 515 US-Dollar auf 430 US-Dollar zu senken, begründet durch …