DATAGROUP blickt anlässlich der heutigen Hauptversammlung optimistisch auf laufendes Geschäftsjahr



18.03.2025 / 16:11 CET/CEST

DATAGROUP blickt anlässlich der heutigen Hauptversammlung optimistisch auf laufendes Geschäftsjahr





DATAGROUP blickt anlässlich der heutigen Hauptversammlung optimistisch auf laufendes Geschäftsjahr Aktionär*innen stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Dividende von 1,00 EUR je Aktie beschlossen

Aufsichtsrat neu besetzt, Max H.-H. Schaber wird Aufsichtsratsvorsitzender

Anhaltend starkes organisches Wachstum erwartet Pliezhausen, 18. März 2025. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung am Unternehmenssitz in Pliezhausen abgehalten. Die Aktionär*innen stimmten allen Tagesordnungspunkten, darunter auch der Auszahlung einer Dividende von 1,00 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2023/24 zu. Im Rahmen der Hauptversammlung hat der Vorstand die Unternehmensguidance für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 bekannt gegeben. Demnach erwartet der DATAGROUP-Vorstand für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum auf 545-565 Mio. EUR (i. Vj. 527,6 Mio. EUR). Für das EBITDA wird eine Spanne von 82-85 Mio. EUR (i. Vj. 80,4 Mio. EUR) und für das EBIT eine Spanne von 47-50 Mio. EUR (i. Vj. 45,8 Mio. EUR) erwartet. Bei der heutigen Hauptversammlung der DATAGROUP SE am Firmensitz in Pliezhausen bei Stuttgart waren 68,9 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Die Aktionär*innen stimmten allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu, unter anderem der Ausschüttung einer Dividende von 1,00 EUR je Aktie (i. Vj. 1,50 EUR) aus dem Bilanzgewinn. Dies entspricht einer Ausschüttungssumme von 8,3 Mio. EUR (i. Vj. 12,5 Mio. EUR). Die Dividende in Höhe von 1,00 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie zuzüglich des Werts der im Herbst 2024 zurückgekauften Aktien von EUR 2,14 Mio. entsprechen damit der historischen Ausschüttungspolitik, die eine Ausschüttungsquote von rund 40 % des Periodenüberschusses vorsieht. Da der bisherige Vorsitzende des DATAGROUP-Aufsichtsrats, Heinz Hilgert, sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht fortführen kann, wurde anlässlich der Hauptversammlung Manfred Boschatzke, geschäftsführender Gesellschafter der Human Network GmbH, für die restliche Laufzeit des Mandats von Herrn Hilgert zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Seine Amtszeit endet mit derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/2026 beschließt. Auf der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Max H.-H. Schaber zum Vorsitzenden und Hubert Deutsch zum stellvertretenden Vorsitzenden des DATAGROUP-Aufsichtsrats gewählt. Starker Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft

Auf Basis eines weiterhin starken Geschäfts mit Neukunden sowie im Cross- und Upselling legte der Vorstand die Guidance für das Geschäftsjahr 2024/2025 vor. Das organische Wachstum entwickelt sich nach wie vor sehr erfreulich, im laufenden Geschäftsjahr konnten bisher bereits Neuauftragseingänge von in Summe 23 Mio. EUR jährliches Vertragsvolumen verzeichnet werden. "In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist die Nachfrage nach unseren hochwertigen IT-Services weiter erfreulich hoch", erklärt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Unser starker Auftragseingang im Neugeschäft zeigt, dass Unternehmen auf unsere bewährten, aber dennoch individuell anpassbaren CORBOX IT-Services setzen, um ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern." It's our mission: Fortschritt mit der neuen Generation CORBOX

Die neue Generation der CORBOX war ebenfalls Thema der heutigen Hauptversammlung. Die CORBOX bietet mit ihren vier neuen Kernelementen IT Outsourcing Services mit einem besonderen Fokus auf Sicherheit, Compliance, Cloud und KI. Die Kernelement sind in jeden Service des modularen IT-Outsourcing-Baukastens integriert, womit die CORBOX speziell an die Bedürfnisse der zukünftigen Geschäftswelt angepasst ist. "Die neue CORBOX-Generation ist ein Beweis für unsere Innovationskraft", sagt Mark Schäfer, Vorstand Produktion von DATAGROUP. "Sie adressiert die aktuellen Herausforderungen unserer Kunden und erfüllt dabei die höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards. Unsere Mission ist es, Unternehmen mit zukunftssicheren IT-Services zu unterstützen." Weitere Informationen zur Hauptversammlung und den Abstimmungsergebnissen sowie die Rede des Vorstands sind unter www.datagroup.de/hauptversammlung abrufbar. Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 findet sich unter folgendem Link: www.datagroup.de/ueber-uns/investor-relations/ir-information/publikationen . Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de



