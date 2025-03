Der Cybersecurity-Spezialist verbucht Rekordumsatz, erweitert Geschäftsfelder durch Markteintritte und verstärkt Partnerschaftsnetzwerk mit namhaften Telekommunikationsanbietern.

Die Cyan AG konnte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 7,1 Millionen Euro erwirtschaften, was einer Steigerung von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit erreichte der Cybersecurity-Spezialist das obere Ende seiner eigenen Prognose. Für das Jahr 2025 rechnet das Unternehmen trotz geplanter Investitionen mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Parallel zum Umsatzanstieg wuchs die Endkundenbasis um beachtliche 86 Prozent, was die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie und die steigende Akzeptanz der Sicherheitslösungen am Markt widerspiegelt.

Die positive Geschäftsentwicklung wird durch bedeutende strategische Fortschritte begleitet. So konnte Cyan durch eine Partnerschaft mit einem Mobilfunkanbieter (MVNO) erfolgreich in den mexikanischen Markt eintreten und damit seine internationale Präsenz weiter ausbauen. Diese Expansion eröffnet dem Unternehmen zusätzliche Wachstumspotenziale in einem aufstrebenden Markt.

Produktinnovation und strategische Partnerschaften

Im Bereich Produktentwicklung hat Cyan eine neue Cybersecurity-Lösung speziell für mittelständische Unternehmen auf den Markt gebracht. Das Produkt fungiert als erste Verteidigungslinie gegen digitale Bedrohungen und wurde gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten. Mit dieser Erweiterung des Portfolios adressiert das Unternehmen ein wichtiges Marktsegment, das zunehmend im Fokus von Cyberangriffen steht.

Ein weiterer bedeutender Erfolg ist die Verlängerung der bestehenden Partnerschaft mit dem Telekommunikationsanbieter Orange. Der weltweite Gruppenvertrag für Cybersecurity-Lösungen, der 26 Länder umfasst, wurde um weitere drei Jahre verlängert. Diese Kooperation sichert nicht nur kontinuierliche Einnahmen, sondern ermöglicht auch den weiteren Ausbau gemeinsamer Sicherheitslösungen für Privat- und Geschäftskunden auf internationaler Ebene.

Zukunftsaussichten im Cybersecurity-Markt

Die aktuellen Entwicklungen positionieren die Cyan AG günstig im wachsenden Cybersecurity-Sektor. Mit der Kombination aus signifikantem Umsatzwachstum, erfolgreicher Kundengewinnung und strategischer Expansion auf internationale Märkte zeigt das Unternehmen eine klare Wachstumsdynamik. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios und die Festigung internationaler Partnerschaften wie jene mit Orange unterstreichen die Strategie, als relevanter Akteur im Bereich der digitalen Sicherheitslösungen zu agieren.

Die geplanten Investitionen für 2025 bei gleichzeitig prognostiziertem ausgeglichenem Ergebnis deuten auf eine nachhaltige Wachstumsstrategie hin, die langfristiges Wachstum über kurzfristige Gewinnmaximierung stellt. Mit der steigenden Bedrohung durch Cyberangriffe und der zunehmenden Digitalisierung aller Wirtschaftsbereiche befindet sich Cyan in einem Marktumfeld mit strukturell wachsender Nachfrage.

