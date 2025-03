Berlin - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat sich im Vorfeld seines geplanten Treffens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Dienstagabend dafür ausgesprochen, eine Sicherheitsdebatte ohne Tabus zu führen.Auf die Frage, ob Deutschland unter dem französischen Atomschirm stehen sollte, verwies Merz auf ein Angebot aus den 1960ern. "Den Vorschlag hat der französische Staatspräsident Charles de Gaulle in der sechziger Jahren Deutschland schon einmal unterbreitet", sagte Merz der "Bild" (Mittwochausgabe). "Es liegt heute mehr denn je im deutschen Interesse, diese Diskussion jetzt ohne Tabus zu führen."Angesichts der aktuellen Lage sei es "eine zwingende Notwendigkeit", "dass wir nicht nur mit Frankreich, sondern auch mit Großbritannien über diese Fragen sprechen", so der CDU-Chef. "Es geht zusammen mit den USA um einen gemeinsamen atomaren Abwehrschirm für Europa."