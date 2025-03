Monster Beverage: Konsolidierung beendet - Ausbruch über die Trendlinie!

Kaufsignal getriggert!

Rückblick

Monster Beverage ist ein Marktführer in der Getränkeindustrie im Bereich der Energydrinks. Die Marke Monster ist der Kern des Portfolios. Das Unternehmen nutzt vorwiegend das Coca-Cola-Abfüllsystem für den Vertrieb, nachdem Coke der größte Anteilseigner von Monster wurde. Nach einem Abverkauf hat die Aktie in den letzten Monaten wieder Fahrt aufgenommen. Aktuell gelang der Ausbruch über die Trendlinie.

Monster Beverage-Aktie: Chart vom 18.03.2025, Kürzel: MNST, Kurs: 56.74 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Breakout über die Trendlinie wurde ein Kaufsignal generiert. Wenn die Bullen am Ball bleiben, könnte die nächste Bewegung die Kurse in Richtung der 60-USD-Marke nach oben führen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die Breakout-Kerze, nimmt die Dynamik ab. Den Stopp-Loss setzten wir in unserem Szenario daher bei 55.50 USD.

Meinung

Monster verzeichnet ein nachhaltiges Wachstum in allen Regionen. Diese internationale Dynamik trägt dazu bei, das moderatere Wachstum im reifen US-Markt auszugleichen. Monster hat Ende 2024 Preiserhöhungen auf dem US-Markt vorgenommen und prüft weiterhin weitere Möglichkeiten im In- und Ausland, was dazu beiträgt, die Bruttomargen trotz verschiedener Gegenwinde zu erhöhen. Das Alkoholsegment von Monster stand im 4. Quartal vor Herausforderungen und musste Wertminderungen in Höhe von 130,7 Mio. USD vornehmen. Charttechnisch ging es nach der Veröffentlichung der Zahlen Ende Februar mit einem GAP-Up nach oben.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 54.70 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 409.32 Mio. USD

Meine Meinung zu Monster Beverage ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.