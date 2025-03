An der Börse ist Siemens weiter auf Erfolgskurs. Die Aktie notiert unmittelbar unter dem Rekordhoch. Doch vor allem die Sparte Digital Industries (DI) hat zuletzt geschwächelt. Deshalb will der Industriekonzern jetzt weltweit rund 6.000 Jobs abbauen, 2.850 davon in Deutschland.Konzernchef Roland Busch hatte bereits im Herbst einen Stellenabbau im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich angekündigt, nun gibt es konkrete Zahlen. Der Abbau soll in Deutschland ohne betriebsbedingte Kündigungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...