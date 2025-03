Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung am Dienstag mehr oder weniger auf dem Niveau vom Vortagesschluss beendet. Seit Anfang Jahr liegt das Plus aber bei fast 13 Prozent. Vor wichtigen Zinsentscheiden hielten sich die Anleger zurück, hiess es am Markt. Den hiesigen Leitindex bremsten insbesondere die beiden Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche, während andere europäische Märkte klar zulegten. Insbesondere der deutsche Dax markierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...