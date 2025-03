Berlin - SPD-Gesundheitspolitiker fürchten, dass die Union die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zurückdrehen will. Das berichtet die "Bild" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Verhandlungskreise der Arbeitsgruppe "Gesundheit und Pflege".Demnach wollen die CDU- und CSU-Politiker in der Gruppe die Krankenhausreform ändern, um zu verhindern, dass viele Krankenhäuser künftig geschlossen werden müssen. Dieses Vorgehen treffe auf den Widerstand der SPD-Verhandler, hieß es. Die Sorge der Sozialdemokraten sei, dass der Anstieg der Gesundheitsausgaben in den nächsten Jahren dann ungebremst weitergehe.