Die jüngste Entwicklung der Tesla-Aktie zeigt ein bemerkenswertes Paradox: Während das Unternehmen in den USA mit einer Welle von Angriffen auf seine Einrichtungen konfrontiert ist, erlebt die Bewertung von Elon Musks Imperium eine beachtliche Renaissance. Besonders auffällig ist der Wertzuwachs bei X (ehemals Twitter), das laut Finanzkreisen im März wieder mit 44 Milliarden Dollar bewertet wurde - exakt dem Kaufpreis, den Musk 2022 für die Übernahme bezahlte. Diese Entwicklung kommt überraschend, nachdem Analysten den Wert der Plattform zwischenzeitlich auf unter 10 Milliarden Dollar geschätzt hatten. Musks rigorose Kostensenkungsmaßnahmen scheinen nun Früchte zu tragen, da die Kerngewinne wieder auf dem Niveau vor der Übernahme liegen. Gleichzeitig erhöht Musk sein Engagement bei X, indem er zusätzliche 150 Millionen Dollar investierte, um weitere Anteile zu erwerben. Diese positive Wertentwicklung steht im Kontrast zu den schwerwiegenden Herausforderungen, mit denen Tesla konfrontiert ist. US-Justizministerin Pam Bondi bezeichnete die Angriffe auf Tesla-Einrichtungen in den USA, Kanada und Europa als "nichts weniger als inländischen Terrorismus" und kündigte harte Konsequenzen für die Beteiligten an. Die öffentliche Empörung richtet sich hauptsächlich gegen Musks wachsenden Einfluss in der Trump-Administration sowie seine mutmaßlichen Verbindungen zur alternativen Rechten.

Investorenvertrauen trotzt politischen Spannungen

Trotz der Kontroversen um Elon Musk zeigt das Investoreninteresse an seinen Unternehmen eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Die Bewertung von X profitierte insbesondere von Musks gestärkter Position in der amerikanischen Politik, was zu erhöhtem Nutzeraufkommen führte und bedeutende Werbetreibende wie Apple und Amazon zurückbrachte. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass eine Gruppe von sieben Wall-Street-Banken fast alle der 12,5 Milliarden Dollar Kredite verkaufen konnte, die Musk für die Twitter-Übernahme aufgenommen hatte. Bemerkenswert ist auch, dass X plant, frisches Kapital in Höhe von etwa 2 Milliarden Dollar durch den Verkauf neuer Aktien zu beschaffen, um über 1 Milliarde Dollar nachrangiger Schulden zu tilgen. Diese finanzielle Konsolidierung könnte indirekt auch positive Auswirkungen auf die Tesla-Aktie haben, da Musks Unternehmen finanziell eng miteinander verflochten sind. Während Tesla also einerseits mit politisch motivierten Angriffen konfrontiert ist, profitiert das Unternehmen andererseits von der verbesserten Gesamtsituation im Musk-Imperium.

