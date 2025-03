In Spanien wurden elf Personen in Valencia, Madrid und Algeciras im Rahmen der Razzia gegen eine Drogenhandelsorganisation festgenommen, die 940 Kilogramm (kg) Kokain, versteckt in Zwiebelsäcken, aus Peru importierte und nach Portugal lieferte, so teilt Hortoinfo.es mit. Bildquelle: Pixabay An der gemeinsamen Operation waren die spanische Nationalpolizei, die portugiesische...

