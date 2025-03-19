The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.03.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.03.2025
ISIN Name
DK0061295797 CURASIGHT A/S DK -,05
DE000A2BPAB8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25
CH0312512681 BELL FOOD GROUP 16-25
XS1111108673 HLDG INF.TR. 14/25
XS1796079488 ING GROEP 18/30 FLR MTN
US904764BB21 UNILEVER CAP. 18/25
DE000HLB4595 LB.HESS.THR.CARRARA03I/23
DE000HLB46G5 LB.HESS.THR.CARRARA03O/23
DE000HLB46K7 LB.HESS.THR.CARRARA03Q/23
DE000HLB47W0 LB.HESS.THR.CARRARA03ZA/2
XS2461785185 CASTEL.H.FI. 22/25 MTN
DE000LB3N0K0 LBBW FZA 23/25
DE000CZ43ZU3 COBA FIXZANL MTN 23/25
DE000HLB7093 LB.HESS.THR.CARRARA03V/22
XS2442748385 KHFC 22/25 144A
US254687FN19 WALT DISNEY 20/25
USP989MJBQ34 YPF 20/25 REGS
US674599EE17 OCCID.PETROL 20/25
US808513BB02 CHARL.SCHWAB 20/25
DE000CB0HRQ9 COBA 20/26S 965
USQ04578AD42 APA INFRAST. 15/25 REGS
DE000DG4T978 DZ BANK IS.A739
DE000DDA0X54 DZ BANK IS.A1311
US29082HAB87 EMBRAER NETHERL.FIN.17/27
XS0215093534 LEONARDO 05/25 MTN
FR0014002LG4 ARKEA H.LOAN 21/25 MTN
US05964HAP01 BCO SANTAND. 22/25
XS2455392584 BCO SABADELL 22/26 FLR
XS2442748971 KHFC 22/25 REGS
FR0014009A50 BFCM 22/25 MTN
US615369AS40 MOODY'S 20/25
DE000A3KNP88 TRATON FIN. 21/25 MTN
DE000DK0ZV69 DEKA AD FESTZINS 21/25
US198280AF63 COL.PIP.GRP 15/25
© 2025 Xetra Newsboard