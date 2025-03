GBP/JPY gewinnt an Momentum und erreicht in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch fast 194,40, mit einem Plus von 0,20% am Tag. - Die BoJ beließ die Zinssätze stabil angesichts von Trumps Zollbedrohungen. - Die BoE wird voraussichtlich die Zinssätze am Donnerstag bei 4,5% belassen. - Das Währungspaar GBP/JPY erweitert seinen Aufwärtstrend ...

