KNAUS TABBERT ERZIELT WESENTLICHE ERFOLGE BEI DER NEUAUSRICHTUNG DER GRUPPE



• Zahlreiche Maßnahmen zur Stabilisierung eingeleitet

• Stärkung des Management-Teams mit erfahrenen Branchenexperten zur Beschleunigung der Neuausrichtung

• Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025



Knaus Tabbert befindet sich unter der Leitung des neuen Vorstands in einem intensiven Prozess der Stabilisierung und Neuausrichtung. In den vergangenen Monaten wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu festigen. Zu diesem Paket zählen bedeutende Schritte zur Verbesserung der Produktionseffizienz, vertriebsseitige Aktivitäten und Maßnahmen zur Händlerunterstützung sowie signifikante Kostenreduktionen.



Ab dem Modelljahr 2026 wird die Effizienz in der Produktion durch die Vereinfachung des Fahrgestellportfolios gesteigert, was sich auch positiv auf die Kosten auswirken soll. Knaus Tabbert optimiert das Modellportfolio für 2026, um Produktvarianten mit unzureichender Nachfrage zu bereinigen und mehr Fokus auf Segmente mit hohem Kundenpotenzial zu legen. Das Unternehmen hat außerdem in den vergangenen Monaten intensive Verhandlungen mit seinen Lieferanten geführt, um verbesserte Preis- und Lieferbedingungen zu erreichen. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit mit Lieferanten beendet, deren Produkte oder Dienstleistungen keinen ausreichenden Mehrwert für die Kunden boten. Durch gezielte Marketingkampagnen und einen eindrucksvollen Auftritt auf der CMT in Stuttgart und anderen Messen konnte eine hohe Kundenaufmerksamkeit erzielt werden. Auch im Vertrieb wurden gezielt Anreize geschaffen, um den Absatz weiter zu fördern. Dazu zählen attraktive preisliche Rabatte auf den Messen sowie zusätzliche Verkaufsaktionen zur Unterstützung der Handelspartner. Dadurch konnte der Fahrzeugbestand seit Oktober 2024 sowohl im Unternehmen als auch bei den Händlern um rund 2.000 Einheiten reduziert werden.



Bei der fortschreitenden Neuausrichtung wird das Management-Team nun zusätzlich unterstützt. Mit Jochen Hein soll ab 1. Mai 2025 ein erfahrener Branchenkenner das Managementteam als Chief Operating Officer ergänzen. Für diese wichtige Position bringt er ein breites Spektrum an Erfahrung in der Führung mittelständischer Unternehmen und in der Umsetzung von Operational Excellence mit. Er war unter anderem langjähriger Gesellschafter und Senior Partner der Conmoto Consulting Group sowie acht Jahre als technischer Geschäftsführer der Hymer GmbH tätig. Weiterhin hat er als Director Digitalisierung maßgeblich die Digitalisierungsstrategie der Erwin Hymer Gruppe mitentwickelt.

Zudem konnte Knaus Tabbert Matjaž Grm, einen renommierten Branchenexperten, als Berater gewinnen. Der ehemalige Chief Sales Officer von Adria Mobil bringt langjährige Erfahrung in der Caravaning-Branche mit und hat seine Kompetenz bereits durch die erfolgreiche Führung einer leistungsstarken Produktentwicklung sowie Vertriebs- und Marketingorganisation unter Beweis gestellt. Diese Ergänzungen zum bestehenden Managementteam werden Knaus Tabberts Fortschritte bei seiner strategischen Neuausrichtung unter der Devise "zurück zu unseren Wurzeln" stärken. Dabei soll das Produktportfolio konsequenter an den Kundennutzen angepasst, die Produktionseffizienz erhöht sowie die Qualität der bereits vorhandenen Produkte in den Vordergrund gestellt werden.



CEO Wim de Pundert: "Knaus Tabbert befindet sich in einem umfassenden Transformationsprozess, bei dem wir klare Prioritäten setzen: Kundenorientierung, Effizienz und Qualität. Mit der Optimierung unseres Modellportfolios und gezielten Maßnahmen im Vertrieb und Marketing schaffen wir die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Knaus Tabbert steht für Innovation und Qualität. Wir werden diese Werte und unsere Stärken als traditionsreicher Hersteller von Freizeitfahrzeugen mit jahrzehntelanger Erfahrung zusammen mit unseren Händlern und Partnern auch in Zukunft nutzen."



Strukturanpassungen für eine stabile Zukunft

Nachdem die gesamte Caravaning-Branche in der Corona-Pandemie einen Boom erlebt hat und die Produktion entsprechend dieser außerordentlichen Nachfrage deutlich erhöht wurde, sind die Lagerbestände der Hersteller und Händler im Kontext der aktuellen wirtschaftlichen Lage in vielen europäischen Ländern erhöht. Es gilt weiterhin, die Strukturen von Knaus Tabbert an die aktuell normalisierte, aber stabile Nachfrage anzupassen. Hierzu erfolgten vorübergehende Produktionspausen oder Kurzarbeit an verschiedenen Standorten, Budgetkürzungen in der Verwaltung sowie die Streichung ineffizienter Entwicklungsprojekte. Dazu gehören unter anderem die Einstellung des Luxus-Kastenwagens "KNAUS CASCAN", bzw. der Launch der Marke "XPERIAN".



m Januar 2025 wurden zudem notwendige Personalanpassungen umgesetzt. Unter anderem wurden ein Interessenausgleich sowie ein Sozialplan zum Personalabbau am Standort Jandelsbrunn verhandelt und im Januar 2025 unterzeichnet. Als Ergebnis der notwendigen Strukturanpassungen an allen vier Standorten wurde der Personalbestand im Zeitraum von Oktober 2024 bis Februar 2025 wie geplant um rund 15 Prozent verringert.



CFO Radim Sevcik: "Wir haben in den letzten Monaten entscheidende Schritte unternommen und notwendige Optimierungsmaßnahmen angestoßen, um Knaus Tabbert wieder auf Kurs zu bringen. Diese teils kostenintensiven Maßnahmen haben sich in den Ertrags- und Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 2024 entsprechend negativ niedergeschlagen. Diese Maßnahmen bilden jedoch die Grundlage für eine nachhaltig positive Entwicklung ab dem Geschäftsjahr 2025. Die aktuellen Fortschritte und auch das Feedback unserer Partner zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind."



Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025

Im Geschäftsjahr 2025 rechnet der Vorstand, mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro (EUR 1.000 Mio.). Die Ertragskraft, ausgedrückt durch die bereinigte EBITDA-Marge, wird in einer Bandbreite von 5,0 % bis 6,5 % erwartet. Wesentlichen Einfluss hierauf hat die planmäßige Umsetzung der eingangs definierten Maßnahmen.



