Zürich - An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich entsteht das «UZH Center for the Future of Personal Mobility». Das Zentrum erforscht zentrale Fragen zur Zukunft der individuellen Mobilität. Die UZH geht dazu eine Partnerschaft mit der Emil Frey Gruppe ein. Mobilität ist fester Bestandteil unseres Alltags. Neue Technologien, alternative Verkehrsmittel, innovative Verkehrskonzepte und politische Rahmenbedingungen verändern ...

