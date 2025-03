NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Siemens bei einem unveränderten Kursziel von 245 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Papiere der Münchener wiesen zur Branche inzwischen einen angemessenen Bewertungsaufschlag auf, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Neueinschätzung. Innerhalb der vergangenen drei Monate seien sie etwa 12 Prozent besser gelaufen als der Sektor./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2025 / 17:52 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007236101