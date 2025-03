Bussnang - Unwetter haben im vergangenen Jahr das Ergebnis von Stadler Rail zerzaust. Die heftigen Überschwemmungen im Wallis, in Spanien und Österreich haben die Produktion in den Werken von Stadler und von wichtigen Zulieferern gestört. Der Umsatz sank auf 3,3 Milliarden Franken, wie das Ostschweizer Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Das ist ein Minus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Betriebsgewinn EBIT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...