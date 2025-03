Die Bayer-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Kursanstieg von 4,5 Prozent und kletterte auf 24,86 Euro im XETRA-Handel. Dieses positive Momentum reiht sich in einen nachhaltigen Aufwärtstrend ein, der seit Jahresbeginn zu beobachten ist. Der Pharma- und Chemiekonzern, der dringend auf neue Wachstumstreiber in seiner Pharma-Division angewiesen ist, erhielt Rückenwind durch positive Entwicklungen bei seinem Blockbuster-Kandidaten Kerendia. Hintergrund ist eine mögliche Zulassungserweiterung durch die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA, die schneller als erwartet kommen könnte. Diese Nachricht nährt die Hoffnung der Anleger auf neue Erfolge in der Produktpipeline, nachdem die bisherigen Top-Seller Xarelto und Eylea schrittweise ihren Patentschutz verlieren und der Markt sich für günstigere Konkurrenzprodukte öffnet. Neben Kerendia setzt der DAX-Konzern auch auf das Prostatakrebs-Medikament Nubeqa als weiteren potenziellen Wachstumstreiber.

Technische Analyse und Ausblick

Aus technischer Sicht befindet sich die Bayer-Aktie in einer interessanten Position. Mit dem aktuellen Kurs von 24,86 Euro liegt das Papier noch 24,82 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 31,03 Euro, das am 2. Oktober 2024 erreicht wurde. Allerdings notiert die Aktie bereits 35,02 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 18,41 Euro vom 27. November 2024. Die positive Marktstimmung in Deutschland, verstärkt durch das vorgesehene Sondervermögen für Rüstung und Infrastruktur, trägt zur generellen Aufwärtsbewegung bei. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 24,88 Euro, was nahezu dem aktuellen Kursniveau entspricht. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn pro Aktie von 4,50 Euro. Anleger dürfen gespannt auf die kommenden Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 blicken, die Bayer voraussichtlich am 13. Mai präsentieren wird. Diese Zahlen könnten weitere Aufschlüsse über die Nachhaltigkeit des aktuellen Kursaufschwungs geben.

