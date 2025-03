Im Maschinenraum der KI-Revolution läuft nichts ohne Chips von Nvidia. Konzernchef Jensen Huang hat einen Plan, damit das auch so bleibt. Dazu gehören "KI-Fabriken" und Roboter. Der Chipkonzern Nvidia will seine Dominanz bei Technik für Künstliche Intelligenz in Rechenzentren mit Robotern in die reale Welt übertragen. Nvidia-Chef Jensen Huang stellte auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz GTC eine Plattform vor, die die Entwicklung humanoider Roboter ...

