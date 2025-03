EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Sonstiges

KION präsentiert "AI Control Tower" auf der GTC in San José, Kalifornien Erste Lösung eines industriellen Digitalen Zwillings mit physischer KI in Zusammenarbeit mit NVIDIA und Accenture zeigt das Potenzial der aufkommenden KI-Technologie für die Anwendung in der automatisierten Intralogistik

Lösung ermöglicht es Kunden, eine unendliche Anzahl von Szenarien ihrer Lieferkette durchzuspielen und ihre betrieblichen Abläufe kontinuierlich zu optimieren

Rob Smith, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG: "Unser Digital Twin dient als zentrale Informationsquelle für das Verständnis und die Verbesserung komplexer Lieferkettenlösungen"

Frankfurt am Main/San José, 19. März 2025 - Die KION Group präsentiert die Anwendung physischer KI mit ihrem neuen Solution Center auf der GTC 2025 AI-Konferenz in San José, Kalifornien, vom 17. bis 21. März. Im Rahmen der groß angelegten Zusammenarbeit mit NVIDIA und Accenture demonstriert die KION-Tochter Dematic ihren "AI Control Tower", der in einem digitalen Zwilling dargestellt wird, der mit NVIDIA Omniverse-Technologien und dem Mega Omniverse Blueprint erstellt wurde. Der digitale Zwilling repliziert die physische Ausgestaltung des Solution Centers von Dematic und wird zusammen mit den Control-Tower-Komponenten von Dematic eingesetzt, um tiefgreifende Einblicke in die Analyse komplexer Interprozessdynamiken zu ermöglichen. Zusammen ermöglichen diese Technologien die Erforschung der Echtzeit-Steuerungslogik für Material- und Auftragsflussszenarien in einer virtualisierten Umgebung. Ziel ist es, die Abläufe in der Lieferkette durch eine Verbesserung der Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Kosteneffektivität zu transformieren. Auf der GTC können Besucher das interaktive Dashboard in Aktion sehen, wobei das Dematic Grand Rapids Solution Center und sein Digital Twin als Modell dienen. Accenture entwickelte sowohl die Darstellung von Dematics digitalem Zwilling im Omniverse als auch das interaktive Dashboard. "Unser Digital Twin dient als zentrale Informationsquelle für das Verständnis und die Verbesserung komplexer Lieferkettenlösungen - vor, während und nach der Installation", sagte Rob Smith, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. "In Kombination mit der NVIDIA-Technologie ermöglicht die Lösung unseren Kunden, die Leistungsfähigkeit der physischen KI zu nutzen, um enorme Mengen an Zeit sowie Investitions- und Betriebskosten einzusparen, und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre betrieblichen Abläufe kontinuierlich an die sich ändernden Bedingungen in ihren Lieferketten anzupassen." Digitales Konzept einer Komplettlösung Der digitale Zwilling wird es den Projektteams von Dematic ermöglichen, Steuerungen und Software vor der Installation vor Ort zu validieren, wodurch die Go-Live- und Anlaufphase erheblich beschleunigt wird. Kunden werden in der Lage sein, die physischen Layouts und dynamischen Materialflüsse eines Lösungsentwurfs zu konzipieren, bevor dieser umgesetzt wird. Nach der Fertigstellung können die Betreiber eine unendliche Anzahl von Szenarien auf dem digitalen Zwilling ihrer Anlage ausführen, um geplante oder tatsächliche Änderungen in ihrem Geschäftsprofil, einschließlich saisonaler Schwankungen, zu simulieren. Wie im Januar angekündigt, arbeiten KION, NVIDIA und Accenture zusammen, um physische KI mit intelligenten stationären Kameras, autonomen Gabelstaplern und den neuesten Automatisierungs- und Robotiklösungen zu kombinieren und so hochrealistische digitale Echtzeit-Zwillinge in NVIDIAs Omniverse zu erstellen. Dies ermöglicht es Kunden, jedes Asset in ihrem Lager in Echtzeit digital abzubilden - von manuellen Gabelstaplern über autonome Roboter bis hin zu den genauen Standorten der Waren. In Kombination mit der Möglichkeit, eine unendliche Anzahl von Szenarien durchzuspielen, können Kunden so ideale Layouts für neue Warenlager definieren und das Lagermanagement verbessern, indem sie Spitzenlasten vorhersagen, die Sicherheit der Mitarbeiter gewährleisten und den Einsatz von Ressourcen effektiver planen. In der vergangenen Woche, vom 11. bis 13. März, stellte die KION-Tochter Linde Material Handling auf der LogiMAT in Stuttgart ihre erste von physischer KI gestützte Lösung vor, die mit NVIDIAs Omniverse und dem Mega-Blueprint entwickelt wurde, um die Fahrzeugkoordination und Routenplanung in großem Maßstab zu optimieren. KI-gestützte Stapler erfassen und verarbeiten dabei Live-Betriebsdaten innerhalb eines digitalen Zwillings. Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2023, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2024 waren weltweit mehr als 1,9 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 11,5 Mrd. Euro. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (dl) Disclaimer Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



Dr. Christopher Spies

Director Group Communications

Mobil +49 (0)151 14 06 52 27

christopher.spies@kiongroup.com Weitere Informationen für Investoren



Raj Junginger

Senior Manager Investor Relations

Tel +49 (0)69 201 107 942

Website: www.kiongroup.com/media



