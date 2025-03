EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

All for One Group SE: Hauptversammlung beschließt höchste Dividende der Unternehmensgeschichte // Prognose für Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt



Hauptversammlung beschließt Dividendenerhöhung um 0,15 Euro auf 1,60 EUR je Aktie, Ausschüttungsquote von 43 Prozent

Große Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

Hohe Nachfrage nach Transformationsprojekten zu SAP S/4HANA - Ausbau der Kundenbasis für das künftige Beratungsgeschäft

Neben SAP-Migrationen (Conversions) wird Business-AI strategischer Treiber für weiteres Wachstum

Filderstadt, 19. März 2025 - Die All for One Group SE, führender internationaler IT Service Provider mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, hat gestern ihre Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023/24 abgehalten. Auf der in Präsenz stattfindenden Veranstaltung waren 65,7 Prozent des gezeichneten Kapitals vertreten. Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens folgten den Erläuterungen des Vorstands mit regem Interesse und stimmten allen Vorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zu.

Unter anderem wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,60 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2023/24 beschlossen. Diese liegt um gut 10 Prozent über dem Vorjahreswert von 1,45 EUR und entspricht einer Ausschüttungsquote von 43 Prozent des Konzernergebnisses und auf Basis des Aktienkurses von 57,6 EUR am 14. März 2025 einer Dividendenrendite von 3%. Das Unternehmen bestätigt damit erneut seine Position als zuverlässiger Dividendentitel.

In seinem Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr und die Perspektiven der All for One Group hob der Vorstand nicht nur die große Kundennachfrage und die erfolgreichen Transformationsprojekte über »RISE with SAP« und »GROW with SAP« hervor, sondern erläuterte noch einmal die Umbruchsituation des Marktes für SAP-Lösungen. So stehe für viele Unternehmen derzeit die Transformation in die Cloud auf SAP S/4HANA im Fokus, während Lösungen für spezifische Anwendungen und Fachbereichslösungen zunehmend aufgeschoben werden - infolge der konjunkturellen Lage und der weiter zunehmenden weltpolitischen Unsicherheit. Maßgeblich dafür sei die von SAP angekündigte Strategie, dass Innovationen zukünftig ausschließlich über Cloud-Anwendungen zur Verfügung gestellt werden und der Support für ältere SAP-Lösungen ab dem Jahr 2027 weitestgehend eingestellt werde. Die Migrationswelle auf cloudbasierte ERP-Systeme führe neben der grundsätzlichen Notwendigkeit für mehr Digitalisierung zu einer anhaltend hohen Nachfrage nach Beratungsleistungen. Von diesem Transformationsgeschäft profitiert All for One zunehmend. Eine große Chance werde das Thema Künstliche Intelligenz, die von SAP als herausragendes Wachstumsthema definiert worden sei und sukzessive in alle Anwendungen integriert werde. Es gehe darum, die erfassten Daten entlang der Prozesse und Wertschöpfungsstufen nicht nur zu erfassen, sondern auch die richtigen Maßnahmen daraus abzuleiten. Auch All for One sieht hier erhebliches Potenzial und bietet den Kunden spezifische Veranstaltungen, Schulungen sowie hilfreiche Anwendungsfälle an.

»Das vergangene Geschäftsjahr war eine nachhaltige Bestätigung unserer Wachstumsstrategie. Wir wachsen mit der Welle an Transformationen. Dabei gewinnen wir sowohl von Wettbewerbern Kunden, die auf unsere Expertise setzen, als auch Unternehmen, die erstmals zu SAP wechseln. Alles zahlt auf unsere Customer Base ein, die die Grundlage für unser wachsendes Geschäft entlang des Lebens- und Anwendungszyklus von SAP ist«, so Michael Zitz, CEO der All for One Group SE, in seiner Ansprache an die Aktionärinnen und Aktionäre. »Auch in den kommenden Jahren wollen wir diesen Wachstumskurs fortsetzen. Sowohl aus eigener Kraft als auch über strategische Akquisitionen, mit denen wir unser Leistungsangebot weiter stärken und ausbauen wollen.«

»Neben SAP-Conversions wird Business-AI ein starker Hebel für unser weiteres Wachstum sein. Künstliche Intelligenz wird in das gesamte SAP- und Microsoft-Portfolio integriert. Unser Anspruch ist es, mittels Business AI-Lösungen und -Services, für unsere Kunden konkreten Geschäftsnutzen zu generieren. Das Thema rückt immer mehr in unseren Fokus. So wird sich im deutschen AI-Monat Mai auch bei All for One alles um Business AI drehen - beispielsweise am 14. Mai 2025 im Rahmen unseres ONE DAYS Business-AI für CIOs«, ergänzt Michael Zitz weiter.

Auf der Hauptversammlung wurden Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Group von den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären mit großer Zustimmung entlastet. Ebenso sah es bei der Wahl des Wirtschaftsprüfers sowie bei den Tagesordnungspunkten Vergütungsbericht und Vergütungssystem aus. Zudem ermächtigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Vorstand zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, einer entsprechenden Satzungsänderung sowie der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

»Trotz einer sichtbaren Kundenzurückhaltung bei den Fachbereichslösungen in unserem Segment LOB in den letzten Monaten sind wir weiterhin sehr zuversichtlich. Wir haben das starke Wachstum in unserem CORE-Segment mit ERP-Transformationen und entwickeln uns hier besser als der Markt. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand setzen auf unsere Expertise bei der Transformation. Diese wurde auch jüngst mit dem SAP® MEE Partner Excellence Award 2025 als leistungsstärkster SAP-Cloud-Partner in Mitteleuropa ausgezeichnet«, erläutert CFO Stefan Land.

In seiner Rede bestätigte der Vorstand, trotz des konjunkturbedingten schwachen Starts im Segment LOB (Fachbereichslösungen), die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 zu erreichen. Auf Basis des ersten Quartals und vor dem Hintergrund einer weiterhin robusten Auftragslage, der Projektpipeline und einer wachsenden Kundenbasis erwartet der Vorstand unverändert für das Geschäftsjahr 2024/25 ein Umsatzwachstum auf 525 Mio. bis 540 Mio. EUR (2023/24: 511,4 Mio. EUR). Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll sich in einer Spanne zwischen 36,5 Mio. und 40,5 Mio. EUR (2023/24: 34,0 Mio. EUR) bewegen.

Auch für die nächsten Jahre geht die All for One Group von einem robusten, organischen Wachstum der Umsatzerlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich aus, das durch anorganisches Wachstum in zukunftsträchtigen Portfoliobereichen und Märkten ergänzt werden soll. Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll im Geschäftsjahr 2025/26 über der 8%-Schwelle liegen.

Über die All for One Group SE

Turning technology into business success

Die All for One Group SE ist ein führender internationaler IT Service Provider rund um SAP. Als Nummer 1 unter den SAP-Partnern weltweit bei SAP-Transformationen im Mittelstand sowie im SAP-Cloud-Business begleitet der Branchenspezialist seine Kunden - darunter Global Player, Hidden Champions und Weltmarktführer - bei der Unternehmenstransformation. Rund 3.000 Expertinnen und Experten nutzen dabei RISE & GROW with SAP als digitale Plattform sowie integrierte, KI-gestützte Cloud-Lösungen, um Geschäftsprozesse zu digitalisieren, Abläufe zu automatisieren oder Services neu zu denken. Der Kombination aus langjähriger Mittelstandserfahrung, SAP-Expertise sowie Branchen- & Prozess-Know-how vertrauen mehr als 4.000 mittelständische Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz. Kernbranchen von All for One sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Automobilzulieferindustrie, Life Sciences, der Großhandel und Professional Services.

Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 511 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

