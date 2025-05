Die All for One Group SE, ein führender IT- und SAP-Dienstleister mit internationaler Ausrichtung, hat ihre Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 präsentiert. Trotz einer eingetrübten Konjunktur und zurückhaltender Investitionsentscheidungen in vielen Unternehmen konnte das Unternehmen ein leichtes Umsatzplus auf 257,6 Millionen Euro verbuchen - ein Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 256,6 Millionen Euro. Getragen wurde das Wachstum vor allem durch Migrationsprojekte auf SAP S/4HANA sowie den erfolgreichen Wandel vom klassischen Lizenzverkauf hin zum margenstärkeren Cloud-Provisionsmodell. ...

