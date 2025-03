Die Bayer-Aktie gewinnt immer weiter und kann dabei ein charttechnisches Kaufsignal generieren. Sollten Anleger jetzt bei dem beliebten Turnaround-Titel zuschlagen? Oder heißt es trotzdem Finger weg? Bayer im Aufwind Am Dienstag hat die Bayer-Aktie im allgemeinen Aufwind am deutschen Markt ordentlich zulegen können. Hintergrund dieser Entwicklung: Anleger hoffen auf neue Impulse in der deutschen Wirtschaft durch das massive Schuldenpaket der Groko. ...

