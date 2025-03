HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hamborner Reit von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 7,15 Euro angehoben. Nach dem schwachen Ausblick auf 2025 und der angekündigten Überprüfung der Dividendenstrategie sei die Aktie in den vergangenen Wochen gefallen und biete nun eine günstige Einstiegschance, schrieb Analyst Philipp Kaiser in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Er passte seine Schätzungen für die Immobiliengesellschaft an und verlagerte den Bewertungshorizont in die Zukunft./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A3H2333