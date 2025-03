Unterföhring (ots) -Viel wissen. Schnell reagieren. Mutig auftreten. Strategisch denken. 100.000 Euro gewinnen. Matthias Opdenhövel bittet 100 Quizzer mit 100 Wissenskategorien auf "The Floor" - ab Donnerstag, 10. April 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. "Bösewichte", "Camping", "Serien-Intros", "Physik", "royal & adelig", "Sommer-Olympioniken", "Babymarkt". Wie gut kennt sich die 17-jährige Schülerin aus? Wie mutig agiert der 45-jährige Hubschrauberpilot? Wie schnell reagiert die 62-jährige Kita-Leiterin? Wer erspielt sich den gesamten "Floor", bleibt nach sechs Folgen als Letzte oder Letzter auf dem Feld und sichert sich die 100.000 Euro?Das ist neu in der zweiten Staffel "The Floor": Wer drei Quiz-Duelle in Folge bestreitet und gewinnt, erhält einmalig fünf Zusatzsekunden, die er in einem seiner kommenden Duelle einsetzen kann. Am Ende jeder Folge treten die zwei Kandidatinnen und Kandidaten mit den meisten erspielten Feldern in einem zusätzlichen Zweikampf um den Tagesgewinn von 5.000 Euro an.Matthias Opdenhövel: "Durch die Veränderungen wird die Show extrem spannend, weil die Kandidatinnen und Kandidaten noch mehr zum Zocken animiert werden. Dementsprechend kochen die Emotionen manchmal hoch. Und der neue Studio-Look sieht super aus. Jetzt ist es keine Neon-Turnhalle mehr, sondern eine gefühlte Samstagabendshow (lacht) - halt am Donnerstag."Und das sind die 100 Spielerinnen und Spieler auf "The Floor":Helena (23, Aßlar), Birgit (64, Baden-Baden), Alex (56, Nähe Bad Oldesloe), Tino (35, Bad Sülze), Jessi (22, Bayreuth), Jasmin (34, Berlin), Manja (35, Berlin), Mary (19, Berlin), Micha (57, Berlin), Michael (73, Berlin), Petra (60, Berlin), Ronny (38, Berlin), Till (31, Berlin), Carsten (52, Betzdorf), Caro (19, Beverstedt), Emma (17, Bexbach), Simone (56, Chemnitz), Rebekka (34, Brüggen), David (23, Darmstadt), Bri (55, Dortmund), Sebastian C. (45, Dortmund), Vera (31, Dortmund), Emre (36, Duisburg), Anna (24, Nähe Erding), Katja (33, Erkrath), Thageeth (25, Essen), Kati (59, Eutin), Marco (45, Falkensee), Nicole (34, Frankenberg), Pedram (24, Freiburg), Aylin (23, Freising), Tanja (48, Georgsmarienhütte), Elisa (34, Gera), Dean (24, Grevenbroich), Laura (26, Haldensleben), Leonie (19, Hamburg), Nathalie (30, Hamburg), Pooja (34, Hamburg), Kaddy (41, Hanau), Nik (27, Heilbronn), Annette (58, bei Hof), Seyma (37, Hennef), Markus (55, Ittigen/CH), Diana (49, Jena), Sandra (43, Jena), Miriam (43, Karlsruhe), Johannes (30, Kassel), Steffy W. (45, Kaufbeuren), Guido (54, Koblenz), Tim V. (26, Koblenz), Britta (54, Köln), Sebastian L. (29, Köln), Steffi G. (56, Köln), Tim P. (45, Köln), Volker (60, Köln), Manuel (44, Kornwestheim), Selina (34, Langenfeld), Valentin (49, Langenzenn), Enno (53, Lauenburg/Elbe), Elina (33, Leipzig), Drea (55, Lohmar), Andreas (41, Magdeburg), Martin S. (55, Mannheim), Clive (55, Nähe Marburg), Anne (48, Metzingen), Ali (37, München), Leslie (29, Mühlheim a. d. Ruhr), Julia B. (56, München), Julia T. (36, München), Karin (62, München), Alexander G. (33, Neumünster), Christoph (36, Neunkirchen/Saar), Doreen (26, Nienburg), Sven (29, Norderstedt), Alexander Z. (19, Nörvenich), Jochen (36, Oberhausen), Dörte (40, Oldenburg), Holger (35, Peine), Vedran (20, Pfaffenhofen a.d.Ilm), Betty (56, Reutlingen), Sabine (53, Reutlingen), Mariela (37, Riedstadt), Jessy (30, Saarbrücken), Gotti (52, Nähe Passau), Niklas (24, Schmelz/Saar), Christina (46, Spiesen-Elversberg), Nicolas (36, Stolberg/Rheinland), Doro (58, Sundern/Sauerland), Léonard (38, Nähe Uelzen), Nick (56, Unterhaching), Mario (34, Wernigerode), Norman (40, Wernigerode), Martin M. (25, Wien/AT), Stefan S. (51, Wien/AT), Jörg (56, bei Celle), Morayo (23, Winsen (Luhe)), Cedric (35, Witten), André (45, Wittenburg), Toralf (60, Wolfsburg), Stefan M. (52, Zweibrücken).Das ist "The Floor"100 Quizzer stehen auf einem riesigen LED-Boden. Der "Floor" ist in einhundert gleich große Quadrate unterteilt, die jeweils ein Wissensgebiet darstellen. Ein zufällig ausgewählter Kandidat fordert einen benachbarten Gegner zum Quiz-Duell in dessen Kategorie heraus. Dann beginnt das Quiz gegen die Zeit: Jeder Duellant hat 45 Sekunden auf dem Zeitkonto. Abwechselnd müssen sie Fragen zu Bildern, Hörsequenzen oder Hinweisen beantworten. Nach jeder richtigen Antwort stoppt die eigene Uhr. Wer zu lange braucht und wessen Zeit zuerst abgelaufen ist, verliert das Duell und muss die Show verlassen. Der Gewinner übernimmt das Feld der Gegnerin oder des Gegners. Für die Kandidatinnen und Kandidaten gilt es, taktisch zu spielen, um immer mehr Boden gutzumachen - mit dem Ziel, am Ende der sechs Shows als Sieger auf dem "Floor" zu stehen und den Hauptpreis von 100.000 Euro zu gewinnen.Cheerio Entertainment, eine Produktionsfirma von Seven.One Studios, produziert "The Floor" mit Talpa Studios in Holland."The Floor" - sechs Folgen, ab Donnerstag, 10. April 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn