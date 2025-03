© Foto: Rafael Henrique - picture alliance / ZUMAPRESS.com

Einem Bloomberg-Bericht zufolge will Xiaomi die Pläne zum Auf- und Ausbau eines zweiten Fahrzeugwerkes aufgrund hoher Nachfrage beschleunigen.Über mangelnden Geschäftserfolg kann sich der chinesische Hardware-Hersteller Xiaomi derzeit nicht beklagen, wie die am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen bewiesen haben: Trotz eines herausfordernden Umfelds ist der Nettogewinn im vergangenen Geschäftsjahr um 70 Prozent gestiegen. Das hat auch Anlegerinnen und Anlegern hohe Gewinne beschert, denn die Aktie liegt gegenüber dem Stand vor einem Jahr knapp 300 Prozent im Plus. Damit setzt sich Xiaomi für andere Anlegerlieblinge wie Alibaba und BYD uneinholbar an die Spitze chinesischer Basiswerte. Tipp …