FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 6,80 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Brand erhöhte seine Ergebnisschätzung nach den Zahlen des Energieversorgers. Mittelfristig rechnet er laut einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar aber nur mit stagnierenden Gewinnen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2025 / 07:59 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0003128367