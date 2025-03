Genf - Die Genfer Bankengruppe Syz & Co hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2024 leicht gesteigert. Mit den verwalteten Vermögen ging es deutlich aufwärts. Unter dem Strich verbuchte das Finanzunternehmen im Familienbesitz im vergangenen Jahr auf Gruppenebene einen Reingewinn von 7,6 nach 7,5 Millionen Franken im Vorjahr, wie Syz am Mittwoch mitteilte. Dieses leichte Plus folge auf einen markanten Anstieg im Vorjahr. Die aktuelle Entwicklung sei umso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...