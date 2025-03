Was für eine Performance: Die BYD-Aktie hat in diesem Jahr schon um +52% zugelegt und es scheint kein Ende des Höhenflugs in Sicht. Womit beflügelt der chinesische Auto- und Batteriekonzern die Fantasie der Anleger? Und kann man die Aktie jetzt noch kaufen oder ist sie schon zu teuer? Superschnelles Ladegerät Wer jemals an der Innovationskraft der Chinesen gezweifelt hat, der sieht sich spätestens seit dieser Woche eines Besseren belehrt. Denn "Build ...

Den vollständigen Artikel lesen ...