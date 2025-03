Unterföhring (ots) -Die Morlocks rollen wieder los. Das Erfolgsformat "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" startet am Donnerstag, 10. April, um 20:15 Uhr in die zweite Staffel bei Kabel Eins und auf Joyn. Neue Folgen, neue Geschäfte: Michael Manousakis und seine stahlharte Crew tüten wieder tonnenschwere Deals ein - weltweit und im heimischen Westerwald. In der neuen Staffel sind die Morlocks u.a. in Italien, Österreich, Frankreich und den USA im Einsatz. Zwischen Kalifornien und Texas wollen sie das größte Projekt in der Firmengeschichte von "Morlock Motors" meistern.Senderchef Felix von Mengden: "Die Morlocks haben im vergangenen Jahr eine Top-Premiere bei Kabel Eins gefeiert. Die erste Staffel erzielte hervorragende 6,6 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Jede Folge begeisterte über 2,5 Millionen Zuschauer. Auf Joyn war 'Morlock Motors' der erfolgreichste Kabel Eins-Neustart ever. So kann es weiter gehen. Die neue Staffel verspcht wieder spektakuläre 'Big Deals' und beste Unterhaltung."Produziert wird das Format von spin tv."Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" ab 10. April immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 19.03.2025 (endgültig gewichtet)Pressekontakt:Michael UlichSprecher Kabel Einsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5994037