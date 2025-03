Der japanische Autobauer und Stena Recycling haben für Norwegen eine strategische Partnerschaft vereinbart, um die Akkus aus alten Elektroautos in stationären Speichern zu nutzen. Das Potenzial ist groß: In Norwegen sind über 80.000 Nissan Leaf unterwegs. Durch die Vereinbarung erhält Stena Recycling nach eigenen Angaben "Zugang zu einer stetigen Versorgung mit Altbatterien, was in einem Markt mit zunehmendem Wettbewerb um Ressourcen von entscheidender ...

