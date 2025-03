Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits eher schwachen Start bis zum Mittag nicht verbessern können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.295 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Heidelberg Materials, Siemens Energy und die Deutsche Börse, am Ende Rheinmetall, BASF und Bayer.Der Dax spiegele derzeit die abwartende Haltung der Investoren wider, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Vor der heutigen US-Notenbanksitzung wird sich kaum ein Marktteilnehmer aus seiner Deckung trauen."In den letzten Handelstagen habe sich der Leitindex bereits sehr freundlich präsentiert und viel Euphorie und Optimismus über den weiteren potenziellen Konjunkturverlauf eingepreist. "Das Bild ähnelt denen der Vorjahre, wird jedoch nun durch die enorme Verschuldung Deutschlands noch einmal untermauert", so Lipkow. "Es bleibt weiterhin spannend zu sehen, wo diese Schulden eingesetzt werden und welche Effekte diese für das weitere Wirtschaftswachstum bringen werden."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0899 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9175 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 70,47 US-Dollar; das waren 9 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.