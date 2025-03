Es ist ein Schritt in die richtige Richtung: Tesla hat am Dienstag eine erste Genehmigung erhalten, um seinen lang ersehnten Robotaxi-Dienstes in Kalifornien einzuführen. Die Nachricht kommt an der Börse gut an. Für die stark gebeutelte Aktie geht es vorbörslich wieder aufwärts. Die California Public Utilities Commission (CPUC) erteilte Tesla eine Transport Charter Party Carrier Permit (TCP), die üblicherweise für Chauffeurdienste vergeben wird. Konkret erlaubt diese Lizenz, einen Fuhrpark zu verwalten ...

