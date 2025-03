Der Transport- und Logistikkonzern DSV A/S steht kurz vor einer bedeutenden Entwicklungsphase. Im September 2024 kündigte das Unternehmen die Übernahme des Logistikarms der Deutschen Bahn, Schenker, für 14,3 Milliarden Euro an. Diese strategische Akquisition könnte DSV zum weltweit größten Logistikanbieter machen. Aktuell prüfen die EU-Wettbewerbsbehörden den Deal und werden voraussichtlich bis zum 8. April 2025 ihre Entscheidung bekannt geben.

Die DSV-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte am 17. März 2025 bei 193,43 Euro, was einem Plus von 0,80 Euro oder 0,42 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 hat das Unternehmen eine Dividende von 0,94 Euro pro Aktie vorgeschlagen, was einer Dividendenrendite von etwa 0,46 Prozent entspricht.

Hauptversammlung mit wichtigen Tagesordnungspunkten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DSV A/S ?

Für den 20. März 2025 hat DSV A/S seine Hauptversammlung anberaumt. Auf der Agenda stehen mehrere zentrale Punkte, darunter die Genehmigung des Jahresberichts 2024 sowie die Festlegung der Vergütungsstruktur für den Vorstand im laufenden Geschäftsjahr 2025.

Zukunftsweisende Weichenstellungen

Die kommenden Wochen könnten richtungsweisend für den Logistikkonzern werden. Besonders die Entscheidung der EU-Wettbewerbsbehörden zur geplanten Übernahme von Schenker dürfte erheblichen Einfluss auf die Unternehmensentwicklung haben. Mit dieser Akquisition würde DSV seine Marktposition im globalen Logistiksektor signifikant stärken und neue Synergien erschließen. Gleichzeitig werden die Beschlüsse der bevorstehenden Hauptversammlung weitere Einblicke in die strategische Ausrichtung des Unternehmens geben.

Anzeige

DSV A/S-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DSV A/S-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

Die neusten DSV A/S-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DSV A/S-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

DSV A/S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...