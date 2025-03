Die Allianz verstärkt ihre Position im Bereich der Lebensversicherungs-Verwaltung durch eine bedeutende Übernahme. Der Münchner Versicherungsriese führt gemeinsam mit dem Finanzinvestor BlackRock und dem japanischen Versicherer T&D ein Konsortium an, das die Mehrheitsbeteiligung des britischen Finanzinvestors Cinven an der Viridium Group übernimmt. Der Gesamtwert dieser Transaktion beläuft sich auf etwa 3,5 Milliarden Euro. Die bestehenden Anteilseigner Hannover Rück und der italienische Versicherer Generali behalten weiterhin ihre Beteiligungen an Viridium. Das Unternehmen hat sich auf den Erwerb bestehender Lebensversicherungsportfolios spezialisiert und führt diese bis zum Ablauf weiter - ein Geschäftsmodell, das besonders während der Niedrigzinsphase florierte. Der wohl bedeutendste Coup von Viridium war die Übernahme des deutschen Lebensversicherungsbestands von Generali, wodurch der italienische Versicherer selbst als Anteilseigner bei Viridium einstieg.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Allianz-Aktie verzeichnete am Handelstag der Bekanntgabe leichte Kursverluste. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,1 Prozent auf 357,80 Euro, nachdem das Papier bei 355,40 Euro in den Handel gestartet war. Das aktuelle Kursniveau liegt dennoch nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 359,00 Euro und deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 238,30 Euro, was einem Abstand von 33,40 Prozent entspricht. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 16,60 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der im Jahr 2024 ausgeschütteten Dividende von 15,40 Euro darstellt. Die Vierteljahreszahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 15. Mai präsentiert, wobei Experten für das Gesamtjahr 2025 mit einem Gewinn von durchschnittlich 27,64 Euro je Aktie rechnen.

