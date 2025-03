Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH

19.03.2025 / 13:51 CET/CEST

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA

Unternehmen: ABO Energy KGaA

ISIN: DE0005760029



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 19.03.2025

Kursziel: 99,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 102,00 auf EUR 99,00.



Zusammenfassung:

ABO Energy rechnet für 2024 mit einem Jahresüberschuss von wahrscheinlich EUR25,6 Mio. Das Unternehmen liegt damit über der zuletzt gesenkten Guidance (EUR20 Mio. bis EUR25 Mio.) und wieder innerhalb der ursprünglichen Prognose von EUR25 Mio. bis EUR31 Mio. Grund für das Übertreffen der angepassten Guidance ist die durch eine günstige Geschäftsentwicklung verbesserte Bewertung von Projekten. Wir haben unsere Nettoergebnisschätzung auf EUR25,6 Mio. erhöht und unsere Wachstumsprognosen für 2025E & 2026E beibehalten. ABO Energy sollte im laufenden und in den nächsten beiden Jahren insbesondere von einem schnell wachsenden deutschen Markt profitieren. Die jüngst deutlich gestiegenen langfristigen Zinsen in Deutschland (Rendite der 10jährigen Bundesanleihe jetzt 2,8%) führt zu einer höheren WACC-Schätzung und zu einer Senkung des Kursziels von EUR102 auf EUR99. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 102.00 to EUR 99.00.

Abstract:

ABO Energy is guiding towards 2024 net profit of some EUR25.6m. This is above recently lowered guidance (EUR20m to EUR25m) and back within the original guidance range of EUR25m to EUR31m. The reason for the outperformance is improved valuation of projects due to favourable business development. We have raised our net profit estimate to EUR25.6m and maintained our growth forecasts for 2025E & 2026E. ABO Energy should benefit in particular from a fast-growing German market over the next two years. The recent significant increase in long-term interest rates in Germany (yield on the 10-year German government bond now at 2.8%) leads to a higher WACC estimate and a lowering of the price target from EUR102 to EUR99. We confirm our Buy recommendation.

