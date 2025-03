Q Precious and Battery Metals leitet nächste Bohrphase im Val d'Or ein!

Anzeige / Werbung Q Precious & Battery Metals legt wieder los. Bohrungen im berühmten "Tal des Goldes" laufen in Kürze an. Q Precious and Battery Metals (CSE: QMET / Frankfurt: 0NB) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die nächste Phase der Diamantbohrungen auf dem Projekt La Corne South in der Bergbauregion Val d'Or, Quebec, hat begonnen. Das Unternehmen hat erfolgreich neue Zugangswege und Bohrplätze errichtet, um Bohrkernproben aus zwei hochpriorisierten geophysikalischen Zielgebieten zu entnehmen. Durchgeführt werden die Bohrungen von First Class Diamond Drilling, die bereits im Jahr 2024 erste vielversprechende Ergebnisse liefern konnten. Das Bohrprogramm wird nun fortgesetzt und soll weitere mineralisierte Zonen bestätigen. Bedeutende Funde von Gold, Silber, Kupfer und Zink Die bisherigen Bohrungen auf den TDEM- und magnetischen Anomalien im Jahr 2024 haben aufschlussreiche Ergebnisse geliefert. Massive und disseminierte Sulfidmineralisierungen mit hohen Gehalten an Kupfer, Silber, Zink und Gold wurden durchschnitten. Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse aus den Bohrungen 24LCS-01 und 24LCS-03: Bohrung 24LCS-01: 102,15 m bis 127,6 m Bohrlochtiefe mit 0,83 % Kupferäquivalent über 25,45 m*, darunter: 122,75-123,3 m: 4,2 % Kupfer, 4 % Zink, 0,17 ppm Gold und 30,3 ppm Silber 125,5-126 m: 2,61 % Kupfer

Bohrung 24LCS-03: 104,85 m bis 112,75 m Bohrlochtiefe mit 1,17 % Kupferäquivalent über 7,9 m*, darunter: 108,75-109,75 m: 2,68 % Kupfer, 23,45 ppm Silber 110,2-111,4 m: 2,66 % Kupfer, 24,05 ppm Silber

*Die tatsächliche Breite der Mineralisierung ist noch nicht bestimmt worden. Das Unternehmen plant nun, ähnliche geophysikalische Anomalien in etwa zwei Kilometern Entfernung zu untersuchen. Die geologische Modellierung deutet darauf hin, dass sich die neuen Zielgebiete EMG-1 und EMG-2 in einem vielversprechenden vulkanischen Horizont befinden. Zusätzlich ermöglicht die bestehende Bohrgenehmigung den Ausbau der Infrastruktur für weitere Explorationsarbeiten in fünf zusätzlichen Zielgebieten entlang eines zwei Kilometer langen Korridors. Potenzial ist also reichlich vorhanden. Die anlaufende Bohrkampagne in Quebec, die vielversprechenden bisherigen Ergebnisse und die bevorstehenden Entwicklungen machen QMET unserer Ansicht nach zu einer spannenden Option für Investoren, die vom steigenden Goldpreis profitieren möchten und das Risiko nicht scheuen. Hinzu kommen noch die Wasserstoffprojekte des Unternehmens, die ebenfalls einen Wertzugewinn auslösen könnten, auch wenn noch viel Arbeit zu erledigen ist! Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

