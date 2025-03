Siemens hat ein hartes Kostensenkungsprogramm angekündigt, das den Abbau von 5.600 Stellen in seiner Sparte Digital Industries vorsieht. Am 18. März teilte das Unternehmen mit, dass dies fast eine von 11 der 68.000 Stellen in der Sparte ausmache, die vor allem Lösungen für die industrielle Automatisierung anbietet. Weitere 450 Stellen sollen in der Sparte Ladegeräte D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...