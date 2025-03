Das KIT will durch reale Nachbildung der Verteilnetze simulieren wie neue Netz-Technologien in der Anwendung funktionieren. So soll die Modernisierung des Mittelspannungsnetzes zur Aufnahme von mehr erneuerbarem Strom begleitet werden. Den Verteilnetzen in der Mittel- und Niederspannung kommt eine zentrale Rolle zu bei der Aufnahme erneuerbarer Energien. Im Zuge der Ablösung zentraler Kraftwerke kommen mehr Aufgaben auf sie zu, für die auch moderne und neue Betriebsmittel zum Einsatz notwendig. ...

