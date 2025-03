Die deutsche Tochtergesellschaft des in Perth ansässigen Spezialisten für Natriumchlorid-Festkörperbatterien treibt ihre Pläne zum Bau einer Produktionsanlage in Sachsen voran. Das Projekt wird voraussichtlich rund 156 Millionen Euro kostenvon pv magazine ESS News In Sachsen am Standort Schwarze Pumpe könnte bald eine Batteriefabrik für eine neuartige Technologie entstehen. Altech Advanced Materials AG, eine deutsche Tochtergesellschaft der in Perth ansässigen Altech Batteries, hat die Umwelt- und Baugenehmigung für den Bau in Sachsen erhalten. Das Unternehmen hat das Antragsverfahren im September ...

