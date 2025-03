HOCHTIEF Aktiengesellschaft Essen HINWEIS ZUR EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Der am 17. März 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Dienstag, 29. April 2025, 10:30 Uhr (MESZ), ist eine Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3, Abschnitte A bis C, der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 vorangestellt. Dort ist unter C.5. als Nachweisstichtag Mittwoch , der 7. April 2025, angegeben. Richtigerweise muss es Montag , der 7. April 2025, heißen. Eine berichtigte Fassung der Übersicht ist beigefügt. Die am 17. März 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichte Einladung als solche bleibt unverändert.

Essen, im März 2025 Der Vorstand Übersicht mit Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3,

Abschnitte A bis C, der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 A. Inhalt der Mitteilung 1. Ordentliche Hauptversammlung der HOCHTIEF Aktiengesellschaft 2025 2. Einladung zur Hauptversammlung B. Angaben zum Emittenten 1. ISIN: DE0006070006 2. Name des Emittenten: HOCHTIEF Aktiengesellschaft C. Angaben zur Hauptversammlung 1. Datum der Hauptversammlung: 29.04.2025 2. Beginn: 10.30 Uhr (MESZ) (entspricht 8.30 Uhr UTC) 3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung 4. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Congress Center West, Messeplatz 1, 45131 Essen, Deutschland 5. Aufzeichnungsdatum: 07.04.2025 Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Nachweis enthaltene Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Nachweisstichtag ist Montag, der 7. April 2025, 24.00 Uhr (MESZ). 6. Internetseite zur Hauptversammlung/URL:

www.hochtief.de/investor-relations/hauptversammlung