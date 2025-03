ABO Energy entwickelt und baut weltweit Wind- und Solarparks sowie Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit rund 30 Jahren übernehmen die internen Fachabteilungen von ABO Energy alle Schritte der Projektentwicklung und -umsetzung: von der Standortbewertung, Planung, Ingenieurleistung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zum Bau, Netzanschluss, Betriebsmanagement und der Wartung. ABO Energy beschäftigt über 1.200 Mitarbeitende und hat bereits 6 GW an erneuerbaren Energieprojekten entwickelt und verkauft. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 01.04.2025 um 14:00 Uhr einen FY24 Earnings Call mit Alexander Reinicke, CFO, mit Dr. Karsten Schlageter, Managing Director Business Development und mit Alexander Koffka, Head of IR & Communications der ABO Energy. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-04-01-14-00/AB9-GR zur Verfügung gestellt.