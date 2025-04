Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:

ABO Energy bringt erstmals Solarpark in Spanien schlüsselfertig ans Netz

ABO Energy hat im April den Solarpark Valdezorita mit 50 Megawatt Nennleistung im zentralspanischen Kastilien-La Mancha ans Netz gebracht. Der Solarpark wird jährlich rund 100 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. "In den vergangenen Jahren haben wir in Spanien viele Erfolge erzielt und nunmehr insgesamt Projekte mit einer Leistung von 1,4 Gigawatt entwickelt und veräußert", sagt Geschäftsführer Dr. Karsten Schlageter. Valdezorita ist als erstes schlüsselfertig errichtetes Projekt in Spanien ein wichtiger Teil der Erfolgsbilanz. Mit dem ebenfalls 50 Megawatt großen, 2023 in Griechenland errichteten Margariti ist Valdezorita zugleich der bislang größte von ABO Energy errichtete Solarpark.

Schlüsselfertige Errichtungen sind mit Chancen und Herausforderungen verbunden. "Die Bauphase bindet erhebliche Liquidität, und als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...