© Foto: Kay Nietfeld - dpa

Buy the rumor, sell the fact: Einige europäische Rüstungsaktien sind am Mittwoch heftig eingebrochen. Was ist da los?Die Hoffnung, dass der Bundestag ein Gesetz verabschieden würde, um die Finanzspritzen zu öffnen und einen Anstieg der Militärausgaben zu ermöglichen, hatte viele Titel europäischer Rüstungskonzerne in den letzten Wochen beflügelt. Zwar hat der Bundestag am Dienstag das historische Finanzpaket verabschiedet, das höhere Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben ermöglicht, doch die Marktreaktion ist gemischt. Obwohl Rheinmetall am Dienstag ein Rekordhoch erreichte und im letzten Jahr um fast 190 Prozent zugelegt hatte, fiel die Aktie am Mittwoch infolge der Entscheidung des …