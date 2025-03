An der Aktie des Düngemittelproduzenten K+S scheiden sich weiterhin die Geister. Dies belegt einmal mehr der Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage. So wurden heute zwei Studien zum MDAX-Titel veröffentlicht. Einmal wird zum Verkauf der Anteilscheine geraten, in einem anderen Analystenkommentar hingegen ganz klar zum Kauf.Skeptisch gestimmt ist aktuell weiterhin die Großbank UBS. Deren Analystin Priyanka Patel hat ihr Anlagevotum auf "Sell" belassen. Immerhin hat sie das Kursziel für von 10,00 auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...